Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олександру Грищуку, який вдарив працівника ТЦК руків’ям ножа. Чоловіка визнали винним у насильстві щодо людини, який виконує громадський обов’язок, і призначили три роки позбавлення волі. Однак, оскільки на момент скоєння злочину він перебував на іспитовому терміні, увʼязнення збільшили до чотирьох років.

Як йдеться у вироку від 27 серпня, інцидент стався 25 липня на вулиці Князів Острозьких у Луцьку. Близько 11:20 група оповіщення під’їхала автомобілем Renault Duster до Олександра Грищука для перевірки військово-облікових документів. За даними слідства, чоловік дістав із сумки ніж та вдарив його руків’ям у чоло військовослужбовця. Потерпілий отримав легке ушкодження.

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Під час судового засідання Олександр Грищук повністю визнав свою провину. Він розповів, що працівники ТЦК силоміць посадили його в автомобіль і кілька разів ударили. За його словами, після цього він дістав ніж і один раз ударив ним військовослужбовця. Обвинувачений розкаявся у скоєному та просив суворо його не карати.

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Суддя Алла Полюшко визнала лучанина винним за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) та призначила три роки позбавлення волі.

Водночас суд врахував попередній вирок, за яким чоловік перебував на іспитовому терміні за завдання тяжкого тілесного ушкодження, й остаточно призначив чотири роки увʼязнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.