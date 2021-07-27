Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов раніше заявив про звільнення з ОГП

Кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів розглядає звернення про звільнення заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова у зв'язку з відмовою в наданні допуску до держтаємниці. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року», – повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві зазначили, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному.

В Офісі генпрокурора також переконують, що діють в рамках чинного законодавства, а тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України «Про прокуратуру», до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо, що Мамедов написав заяву про відставку. В ОГП повідомили, що наразі вона перебуває на розгляді в генпрокурора Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, що Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки.

Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня у Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня – Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

На минулому тижні адвокати Мамедова повідомили, що на нього завели також кримінальну справу.