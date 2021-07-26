Гюндуз Мамедов вирішив піти у відставку після 25 років роботи в органах прокуратури

46-річний Гюндуз Мамедов заявив, що звільняється з посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури. Про це в понеділок, 26 липня, повідомила юридична компанія «Міллер», яка представляє його інтереси.

Адвокати повідомили, що підставою такого рішення є те, що Офіс генпрокурора «створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим посадових обов’язків та систематично тиснуло на нього».

«Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого Клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку», – йдеться в повідомленні.

Як приклад, зазначають адвокати, його позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству. Крім того, йому достроково припинили доступ до держтаємниці та скоротили посаду заступника генпрокурора.

Що відомо про Гюндуза Мамедова

Гюндуз Мамедов став заступником генерального прокурора ще в жовтні 2019 року, коли Офіс генпрокурора очолював Руслан Рябошапка. Перед цим з 2016 року Мамедов керував прокураторую Автономної Республіки Крим.

Зокрема у 2016 році він займався напрямом розслідування воєнних злочинів, вчинених на території окупованого Криму. А вже наприкінці 2019 року почав розвивати цю роботу на центральному рівні, охопивши ще і Донбас.