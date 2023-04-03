У понеділок, 3 квітня, Шевченківський районний суд Києва визнав винним майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, і присудив йому 6 років позбавлення волі. У 2020 році він сів пʼяним за кермо машини і збив трьох першокурсниць, що призвело до ампутації ніг.

Як повідомляє «Судовий репортер», окрім увʼязнення, суддя Антоніна Кваша заборонила Холодному на 3 роки водити транспортні засоби і стягнула із нього 249 тисяч гривень витрат на лікування потерпілих. Суддя змінила запобіжний захід і ухвалила взяти обвинуваченого під варту. Після оголошення вироку конвоїри затримали Холодного.

25 серпня 2020 року пʼяний майор наїхав на дівчат, які стояли на ґанку на території військової частини, чекаючи на свою свою першу військову форму. Він вʼїхав у натовп курсантів, притиснувши їх до стіни і сходів будинку. Найбільше постраждали троє дівчат. Двом їм відразу ампутували по одній нозі, у третьої були складні переломи ніг.

Володимира Холодного за два тижні до аварії перевели на роботу з військової частини до Академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів. У день ДТП він перебував у відпустці, але приїхав на роботу, щоб допомогти отримати речі для курсантів.

«Із показань потерпілих і свідків Холодний не один був пʼяний на роботі. Нетверезими були також двоє інших офіцерів — начальники 2 і 3 курсу в академії, Холодний мав стати начальником 1 курсу», — розповіла одна зі свідків, яку цитує «Судовий репортер».

Потерпілі Галина Николин і Тетяна Стінська на суді вимагали максимального покарання (фото Судового репортера)

Одна із потерпілих — пластунка Галина Николин із Борислава. Після аварії їй збирав гроші на лікування «Пласт» та громада. Львівська міськрада також виділила гроші на лікування дівчини. На суді вона назвала Холодного соціально безвідповідальною особою.

«Наслідки аварії я відчуваю досі і в подальшому ситуація буде погіршуватися. Я постійно потребуватиму лікування, щоразу більш затратнішого і затратнішого. Через аварію я стала обмеженою у своїх фізичних можливостях. Будь-яка моя карʼєра зламана цією особою — як військова, так і цивільна. Шкода, нанесена мені, забрала моє хобі – а саме спорт та подорожі. Я постійно відчуваю страх і тривогу перед автомобілями. Мене позбавили нормального сну. Я постійно просинаюся під звуки проїжджаючих автомобілів і на будь-які звуки. Незважаючи на те, що я пройшла курс лікування у психіатра, а після аварії чотири місяці не могла ні їсти, ні спати взагалі. Це зі мною буде до кінця життя», — сказала дівчина.

Потерпіла Тетяна Стінська підтримала суворе покарання для підсудного. Вона має протез ноги після аварії. Третя потерпіла — Олександра Гуй — постраждала найбільше, має ампутацію ноги і досі проходить реабілітацію в Німеччині. Показання суду вона надала по відеозвʼязку і на оголошенні вироку не була присутня.

Прокурорка Дарʼя Лисенко вимагала максимального покарання — 8 років увʼязнення. Адвокат Олександр Навродський сказав, що звинувачений щиро кається і неодноразово просив вибачення у потерпілих. Він наголосив, що ці два роки Холодний начебто не міг влаштуватися на роботу і не мав жодного доходу, щоб допомагати потерпілим. Після повномасштабного вторгнення він, за словами захисника, хотів йти на фронт, але через кримінальну справу йому відмовляли.

Сам Холодний на суді просив для себе більш мʼякого вироку.

«Я готовий понести покарання, але не таке жорстоке. Це покарання не тільки мене, а й всієї моєї сімʼї, дітей. Якщо я на 8 років сяду, як вони будуть жити, що вони будуть їсти?! Це покарання всім… Я теж покараний, але іншим чином, я вже покараний. Прошу суд взяти до увагу, що я все життя нікому не робив зла, тільки добро. Пішов добровольцем у 2014-му на фронт. Допомагаю армії, займаюсь волонтерством, усім допомагаю», — наголосив Володимир Холодний.

Слухання справи у суді тривало 2 роки. Суддя визнала Володимира Холодного винним і присудила 6 років позбавлення волі.