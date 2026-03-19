Обвинувачений викрав понад 13 тис. літрів дизпального та сотні літрів мастила

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок майору ЗСУ за розкрадання дизельного пального в одній з військових частин області. Обвинувачений завдав державі понад 700 тис. грн, проте замість реального покарання отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 16 березня, протягом листопада 2024–січня 2025 року військовий зі спільником неодноразово вивозив дизельне пальне з території частини. Для цього спільники використовували автомобіль із обладнаним резервуаром та насоси.

Зокрема, 26 листопада 2024 року вони вивезли з території частини понад 3,3 тис. літрів дизпального, яке згодом продали. Аналогічні епізоди відбулися у грудні 2024 року та січні 2025 року – щоразу йшлося про тисячі літрів пального та моторне мастило.

Загалом, за даними слідства, обвинувачений разом зі спільником викрав понад 13 тис. літрів дизельного пального та сотні літрів мастила. Сума збитків державі перевищила 760 тис. грн.

Суд встановив, що військовий отримував гроші за реалізацію викраденого пального через нелегальну точку продажу. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Він зобов’язався частково відшкодувати завдані збитки, а також перерахувати 400 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Суддя Олексій Томілін визнав майора винним за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) та призначив пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.