Минулого року Василь Ільчин став призером Кубка

У Львові пройшли треті в історії національні змагання з миття вікон. За звання найкращого змагалися представники дев’яти професійних клінінгових компаній. Серед них – прибиральник Сервісної служби Івано-Франківської ЦМКЛ Василь Ільчин.

Змагання складалося з двох етапів: класичне миття трьох вікон (1х1 м) «з руки» без початкових забруднень та миття високого вузького скла із забрудненнями за допомогою телескопічної штанги та поворотного інструменту.

За підсумками конкурсу перемога дісталася молодшому медичному брату Василю Ільчину, повідомили в медзакладі у понеділок, 26 жовтня.

«Минулого року я став призером Кубка і не був упевнений, що переможу цього року. Я мав серйозних противників, які є професійними вікномиями з багаторічним досвідом. Мій суперник намагався виконати завдання якомога швидше й припустився кількох серйозних помилок. Я ж виконував завдання і на швидкість, і на якість. Радий, що моя щоденна праця дала результат», – розповів медик.

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Зазначимо, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська першою запровадила медичний клінінг в Україні. Про досвід організації роботи у цій сфері на профільному форумі у рамках Кубка України розповіла завідувачка Сервісної служби ЦМКЛ Алла Неспляк.