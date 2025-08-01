Святковий день розпочинається з богослужіння у храмі

Маковія – це не просто календарна дата, а глибокий духовний день, який об’єднує молитву, народну мудрість і традиції предків. У 2025 році святкування 1 серпня стане нагодою не лише освятити мед і мак, а й згадати, наскільки важливими залишаються доброта, віра та щедрість у повсякденному житті. Що зробити у цей день пише «Конкурент».

Що прийнято робити на Маковія: обряди та звичаї

Святковий день розпочинається з богослужіння у храмі. Люди несуть із собою кошики. Все це освячується, а згодом зберігається вдома як обереги. Маковійські букети, їх сушать і ставлять біля ікон, а трави з таких букетів використовують як лікувальні: їх завариють, прикладають до тіла, додають до цілющих мазей.

Після освячення в церкві родина збирається за святковим столом. Обов’язково готують пісні страви, оскільки починається Успенський піст, який є одним із найсуворіших у церковному році. На стіл кладуть медові смаколики, випічку з маком, вареники, узва, усе приготовлене зі щирістю та вдячністю за врожай.

Також у цей день заведено пригощати ближніх – родичів, сусідів, літніх людей, тих, хто потребує підтримки. Це – давня традиція милосердя, яка збереглася в українській культурі як символ щедрості та любові до ближнього.