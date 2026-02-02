Йдеться про вихованця з Магальського дитячого будинку

У Магальському дитячому будинку-інтернаті на Буковині від недогляду помер 9-річний хлопчик. Правоохоронці підозрюють, що до смерті неповнолітнього може бути причетна працівниця цього інтернату – медсестра. Жінку звинуватили у неналежному виконанні професійних обов’язків.

Трагедія сталася в Магальському дитячому будинку-інтернаті, де проживають діти з особливими потребами, які потребують постійної уваги та спеціалізованого догляду, повідомили у прокуратурі Буковини в понеділок, 2 лютого.

За даними слідства, під час виконання службових обов’язків медична працівниця закладу не надала необхідної медичної допомоги дев’ятирічному вихованцю. Через несвоєчасне реагування стан дитини різко погіршився, врятувати хлопчика не вдалося.

Медсестрі будинку-інтернату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті малолітньої дитини). Жінці загрожує до п'яти років обмеження волі або до трьох років ув'язнення.