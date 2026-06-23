Він виконує обов'язки голови з 2024 року

Виконувачу обовʼязків міського голови Кіцманя Івану Семенюку повідомили про підозру у хабарництві. Посадовець вимагав 3 тис. доларів від підприємця і обіцяв за ці гроші прискорити розгляд заяви на встановленні кіоска. Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі. На вручення підозри також відреагував сам Іван Семенюк.

За даними слідства, підприємець планував на комунальній земельній ділянці встановити тимчасову споруду. Кіоск мали поставити поблизу Кіцманського центру первинної медичної допомоги. Після звернення підприємця до міської ради посадовець пообіцяв за гроші прискорити розгляд заяви, а також затвердити її через виконавчий комітет.

Правоохоронці повідомили в.о. міського голови Кіцманя про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання хабаря). Сам Іван Семенюк оприлюднив відеозвернення на своїй сторінці у фейсбуці, однак допис доступний для друзів користувача, пише «Суспільне.Чернівці».

У відео йдеться, що підозра стосується кримінального провадження, «до якого був залучений працівник міської ради стосовно вимагання у підприємця грошей».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Запевняю, що жодних коштів я не отримував, вказівок щодо отримання коштів я не давав, і вимагання від підприємця не було. [..] Я не вчиняв жодних протиправних дій і не визнаю звинувачень», – сказав Іван Семенюк. Також він зазначив, що не погоджується зі звинуваченнями та просить не робити передчасних висновків, оскільки вина наразі не доведена.

Наразі Івану Семенюку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 260 тис. грн. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Додамо, що Іван Семенюк став виконувати обов’язки міського голови Кіцманя з 25 квітня 2024 року. До того міським головою був Сергій Булега, який після початку повномасштабної війни з Росією пішов воювати. У 2023 році мер Кіцманя повернувся на посаду, однак повноцінно працювати не зміг. Тоді секретаря міськради Івана Семенюка депутати призначили виконувачем обов’язки міського голови. А вже у січні 2025 року депутати Кіцманської міськради під час сесії звільнили Сергія Булегу з посади. У грудні 2025 року Сьомий апеляційний адміністративний суд поновив Сергій Булегу на посаді міського голови Кіцмані. Але приступити до роботи він так і не зміг через блокування з боку депутатів та апарату міськради.