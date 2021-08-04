Херсонець Володимир Мальков заплатить своїй сусідці Ірині Кусік 5 тис. грн моральної компенсації, бо показав їй свої оголені сідниці. Крім того суд призначив чоловіку один рік іспитового строку за хуліганство, йдеться у вироку Білозерського районного суду Херсонської області від 2 серпня.

Інцидент трапився у квітні цього року. Як йдеться у вироку суду, того дня Мальков сварився із сусідкою, бо у нього зникла качка. Чоловік пояснив на засіданні, що був дуже засмучений через зникнення качки і запідозрив, що птицю могла вкрасти його сусідка Ірина Кусік.

Сусіди сварилися з 11:00 аж до 22:00. За цей час Ірина Кусік двічі викликала поліцію, однак приїзд правоохоронців ніяк не вирішив ситуацію. Сусіди продовжували лаятися та ображати один одного. Врешті, Мальков публічно оголився і показав Кусік свої сідниці. Свідками цього стали кілька мешканців вулиці, чоловік Ірини Кусік та її діти.

Обурена жінка подала до суду. Вона вимагала 25 тис. грн відшкодування за те, що Мальков перенасичив її життя негативними емоціями, а також принизив її честь та гідність. Однак суд зменшив суму її прохання і зобов'язав Малькова заплатити сусідці лише 5 тис. грн.

Крім того Володимиру Малькову призначили обмеження волі на два роки, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком один рік.