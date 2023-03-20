Мешканка Хмельницького відсудила 90 тис. грн у сусідки, яка затопила їй квартиру. Власниця квартири зверху категорично заперечувала свою причетність до інциденту і відмовлялась платити заподіяну шкоду, але на основі висновків експертів суд позов задовольнив і зобов'язав жінку заплатити 89,5 тис. матеріальних збитків, а також ще 1 тис. грн моральної компенсації.

Відомо, що позивачка придбала квартиру на Старокостянтинівському шосе в Хмельницькому за чотири місяці до затоплення, а робити в ній ремонт завершила за два місяці до інциденту. 25 грудня 2021 року вона виявила, що її квартиру затопили. Вода суттєво попсувала ремонт та меблі: шпалери та штукатурка на стінах та стелі частково повідпадали, двері від води були деформовані, а ламінат у деяких кімнатах поздувався. Крім того, були пошкоджені меблі, до прикладу, шафа-купе.

Власниця постраждалої квартири порахувала, що сумарно їй завдали шкоди на 89,5 тис. грн. В добровільному порядку відшкодувати завдані збитки сусідка відмовилась, тож жінка подала позов до суду.

Відповідачка свою провину не визнала: зазначила, що з її квартири витоку води начебто не було, а експерт у акті так і не зміг вказати, що ж стало причиною затоплення. Втім, згідно з висновками фахівців, затопити квартиру могли лише сусіди зверху. Відтак, опираючись на ці докази, суд постановив частково задовольнити позов.

«Суд вважає, що в судовому засіданні було встановлено завдання матеріальної шкоди [позивачці], внаслідок затоплення її квартири з вини [відповідчкою], а тому з відповідачки підлягає стягненню сума завданих матеріальних збитків в розмірі 89 504 грн», – йдеться у рішенні.

Крім того, власниця квартири просила виплатити їй 5 тис. грн моральної шкоди, але суд зменшив цю суму до 1 тис. грн. Рішення наразі ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.