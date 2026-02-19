Шахрайка увійшла в довіру до військового та видурювала гроші

Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженці села Мазурівка Журавненської громади Наталії Мазур, яка в тіктоці створила фейковий акаунт для інтимного спілкування з військовослужбовцем Нацгвардії та видурила в нього понад 930 тис. грн. Жінку визнали винною у шахрайстві та призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, у 2023 році Наталія Мазур створила у тіктоці фейкову сторінку під назвою «Ангелочок ЗСУ», на якій розмістила фотографії, що належать зовсім іншій дівчині. Віртуально познайомилася з військовослужбовцем Нацгвардії, представилася йому бойовою медикинею. При цьому жінка надавала недостовірну інформацію про себе та надсилала фото іншої дівчини, увійшла у довіру потерпілого та створила у нього ілюзію близьких відносин.

Так, шахрайка повідомила потерпілому неправдиву інформацію, нібито на війні загинув її рідний брат та їй необхідні гроші на його поховання. Військовослужбовець надіслав на картку шахрайки 15 тис. грн.

Згодом шахрайка збрехала військовому про плани купити будинок в Дрогобичі для подальшого їхнього спільного проживання. Постраждалий надсилав шахрайці різні суми на купівлю будинку – загалом близько 80 тис. грн.

Після цього шахрайка збрехала, що нібито потрапила в ДТП і попросила грошей «для вирішення проблем, які виникла унаслідок ДТП». Військовий переказав їй ще 35 тис. грн.

Згодом військовий на прохання шахрайки надіслав їй свою банківську картку для користування, з якої вона упродовж 2023-2024 років знімала великі суми. Загалом шахрайка заволоділа близько 932 тис. грн, якими розпорядилася на власний розсуд.

У суді обвинувачена свою вину визнала та розкаялася. Вона розповіла, що листувалася з потерпілим від імені іншої дівчини. Потерпілий не розумів, що спілкується з іншою жінкою, та добровільно надсилав їй кошти, надав пін-код до своєї банківської картки.

Постраждалий військовослужбовець заявив, що шахрайка не повернула йому видурені гроші та просив призначити їй найсуворіше покарання. Він також розповів, що жодного разу не бачився з нею під час спілкування в соцмережі, а думав, що переписується з зовсім іншою дівчиною.

Суддя Святослав Сливка визнав Наталію Мазур винною у шахрайстві, привласненні чужого документа та крадіжці й призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавленні волі. Вирок ще може бути оскаржений.