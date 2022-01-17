Чоловіку все таки не вдалося вкрасти автомобіль через те, що кермо було заблоковане

Мешканці села Озеряни на Тернопільщині самотужки впіймали викрадача авто і утримували його до приїзду поліції. Сама крадіжка сталася тоді, коли власник Daewoo Lanos приїхав до місцевого магазину за продуктами. У цей час викрадач заліз у салон автомобіля, вирвав замок запалювання і, з'єднавши дроти, завів авто. Втім, проїхати йому вдалося небагато – за кілька метрів кермо заблокувалося і авто зупинилося. Помітивши крадіжку, власник із односельцями затримали викрадача і передали його поліції.

Інцидент у селі Озеряни стався ще 14 січня, однак прес-служба поліції повідомила про нього у понеділок, 17 січня. «На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Борщівської громади про те, що невідома особа викрала його автомобіль, який знаходився біля продуктового магазину в селі Озеряни. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка розшукала крадія за кілька метрів від місця злочину», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліцейські з'ясували, що причетний до крадіжки чоловік – це мешканець Хмельницької області. Затриманий розповів, що він вибив скло у задніх дверцятах, заліз до середини автомобіля. Потім вирвав замок запалювання і доторкаючи один дріт до іншого намагався завести автомобіль. Однак машина лише прокотилася кілька метрів, після чого кермо заблокувалося і автомобіль зупинився.

Речник тернопільської поліції уточнив ZAXID.NET, що власник сам затримав викрадача авто і утримував його до приїзду правоохоронців. «Порушнику вдалося проїхати кілька метрів, потім автомобіль заглох, а кермо заблокувалося. Власник транспортного засобу помітив невідомого в своїй автівці. Він та ще кілька односельців, яких господар покликав на допомогу, затримали чоловіка і тримали його приїзду поліції», – розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Чоловіка арештували відповідно до статті 208 ККУ. Жителю Хмельниччини також оголосили підозру за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Триває розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.