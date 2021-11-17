Суд закрив справу щодо ужгородки, яку звинувачували у поширенні фейків про пандемію Сovid-19 через закінчення строків накладення штрафу. Таким чином мешканка Ужгорода уникнула відповідальності за пости у Facebook із неправдивими чутками про коронавірус та загалом про пандемію. Поліції жінка пояснювала, що не знала, що поширює неправдиву інформацію.

Як зазначається у постанові Ужгородського міськрайонного суду, Світлана Богачова із січня по квітень 2021 року неодноразово постила фейки про ковід, це правоохоронці підтверджували відповідними документами – протоколом про правопорушення, результатами перевірки, актами огляду сторінки у Facebook, рапортом поліцейського та письмовими поясненнями жінки.

«Світлана Б. поширювала у соціальній мережі Facebook неправдиві чутки щодо пандемії Сovid-19, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. У поясненні громадянка зазначила, що дійсно публікувала таку інформацію, однак не знала, що поширювала неправдиві чутки», – йдеться у постанові суду.

На розгляд справи обвинувачена не з’явилася, про причини відсутності не повідомила. Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олеся Лемак визнала ужгородку винною за ст. 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток), однак закрила провадження без призначення штрафу через закінчення строків накладення адмінстягнення. Санкція статті передбачає від 170 до 255 грн штрафу, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.