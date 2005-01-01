Мешканця Червонограда посадили на три роки за крадіжку пожертв і пошкодження розп'яття у церкві

СуспільствоНазарій Тузяк, 18 червня3660

До теми

Мешканця Червонограда, який вкрав гроші зі скриньки для пожертв та пошкодив два підсвічники і розп'яття Ісуса Христа, засудили до трьох років ув'язнення. У вироку Червоноградського міського суду вказано, що чоловіка раніше неодноразово судили за майнові злочини, а в березні цього року його зловили під час спроби пограбування місцевого храму.

У судових матеріалах згадано два злочини, до яких причетний засуджений. Спершу посеред дня 6 березня він спробував вкрасти гроші зі скриньки для пожертв у церкві Парафії зіслання Святого Духа. Розбив двері, витягнув зі скриньки 805 грн, після чого його помітив настоятель храму.

Через півтора тижня після цього випадку чоловіка виявили у монастирі Святого Юрія. Там він у присутності кількох осіб пошкодив два підсвічники та розп'яття Ісуса Христа. У вироку суду вказано, що його дії зірвали режим роботи храму, а «парафії завдано матеріальної шкоди на суму 4500 грн». Водночас на судовому засіданні чоловік заявив, що умисно пошкодив церковне майно.

Він також повністю визнав свою вину, попросивши не призначати надто суворого покарання. Суд вирішив, що оскільки чоловік вже був неодноразово судимий, то для виправлення йому потрібно призначити реальний термін.

Відтак мешканця Червонограда посадили на три роки і один місяць, але він ще має змогу оскаржити цей вирок у апеляційному суді.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Стрию на 3 роки засудили вандала, що відбив голову пам’ятника Шевченкові ZAXID.NET
У Червонограді судитимуть підприємця, який через борг взяв у заручники орендаря і покупців ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук