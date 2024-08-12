70-річного самбірчанина затримали правоохоронці після отримання усієї суми (50 тис. доларів) за продаж 9,5 кг ртуті

У Самборі на Львівщині правоохоронці затримали місцевого мешканця, який продавав 9,5 кг ртуті за 50 тис. доларів. 70-річного чоловіка затримали після отримання усієї суми. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 12 серпня.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у серпні 2024 року мешканець Самбора організував незаконний продаж ртуті. Пенсіонер зберігав отруйні хімічні речовини у власних складських приміщеннях, де здійснював підприємницьку діяльність. За даними поліції, йдеться про 9,5 кг ртуті, які він хотів продати за 50 тис. доларів.

70-річного самбірчанина затримали правоохоронці після отримання усієї суми (50 тис. доларів) за продаж 9,5 кг ртуті.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних, чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження ртуті.