70-річного самбірчанина затримали правоохоронці після отримання усієї суми (50 тис. доларів) за продаж ртуті

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок місцевому пенсіонеру за незаконний продаж близько 9 кг ртуті. Суд замінив йому тюремне ув’язнення іспитовим терміном. Це уже другий вирок для пенсіонера за незаконне зберігання та продаж ртуті.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, уродженець Самбора, пенсіонер Михайло Кульчицький 8 серпня 2024 року незаконно продав ртуть чоловіку, який співпрацював з правоохоронцями. У повідомленні поліції вказували, що йдеться про 9,5 кг ртуті, а у вироку – про 8,7 кг ртуті, які пенсіонер продав за 50 тис. доларів. Гроші були імітаційні, їх чоловіку надали правоохоронці, які й затримали мешканця Самбора.

70-річний обвинувачений у незаконному продажі ртуті свою провину визнав та уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. У вироку немає пояснень обвинуваченого, звідки він взяв ртуть.

Справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив усі матеріали та визнав самбірчанина винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили 5 років тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що Михайла Кульчицького у вересні 2024 року також судили на Закарпатті за незаконне перевезення 1,2 кг ртуті, які він віз для продажу, але не встиг продати через затримання працівниками СБУ. Закарпатський суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.