Монастир перебудували з колишнього замку

Село Межиріч нині фактично є передмістям Острога на Рівненщині. Свого часу там була своя фортеця, яка згодом трансформувалася у монастир. Про його історію розповіли на сайті віртуального музею спадщини князів Острозьких.

Назву селу дали дві річки Вілія і Збитинка, між якими розташоване поселення. Давньоруське городище тут існувало ще в XI-XIII ст. А перша письмова згадка про Межиріч датується 1396 роком, коли грамотою великого князя литовського Вітовта місто Острог і Межиріч надали Федору Острозькому. Для оборони підступів до основної резиденції у Межирічу спорудили дерев’яний замок. Вже тоді, у XV ст., поруч із замком була дерев’яна церква Святої Трійці, яку після пожежі замінили кам’яною.

У XVI столітті замкові стіни теж зробили мурованими, а довкола насипали додаткові оборонні вали і збудували дві в’їзні брами – Дубнівську і Заславську.

Заславська брама

1610 року замок на монастир францисканців перебудував Януш Острозький, який з православ’я перейшов у католицизм. Мури прикрасили орнаментованим фризом, їх об’єднували чотири шестигранні башти на кутах, які мали зверху ренесансний аттик.

Церква стала костелом, їй додали оборонних елементів, а поруч добудували монастирські келії. Нині, якщо під’їжджати до чернечої обителі, здалека видніються вежі і стіни, що збереглися з тих часів. Навіть вежі монастиря мають шатрові дахи, які нагадують оборонні і спостережні. На верхніх щаблях вони мають маленькі віконця-бійниці і амбразури.

Оборонні мури і вежі

Цікавою пам’яткою у комплексі є величезна піч XVII ст., яку використовувала сторожа для обігріву та топлення смоли.

Піч XVII століття біля монастиря

Католицький монастир існував до 1866 року, а тоді його передали російській православній церкві. Внутрішні розписи частково замінили пізнішими, а дзвіницю спорудили нову. У церкві зберігають ікону «Богородиця Одигітрія» XVI ст., яку написали для Костянтина Острозького після перемоги в битві під Оршею. 3D-тур церквою доступний за посиланням.

Фото ZAXID.NET