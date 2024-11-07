Це свято присвячене архангелу Михаїлу, покровителю і захиснику від темних сил.

8 листопада, у день Архистратига Михаїла, православні християни святкують одну з важливих подій церковного календаря. Це свято присвячене архангелу Михаїлу, покровителю і захиснику від темних сил. У цей день існують традиції та звичаї, які допомагають провести його з користю, пише УНІАН.

Що можна робити на Михайлів день?

Йти до церкви. Однією з головних традицій на Михайлів день є відвідування храму. У молитвах звертаються до архангела Михаїла з проханнями про захист і допомогу у важких ситуаціях. Збирати родину за святковим столом. Михайлів день є святом єднання. Тому важливо провести цей день у колі родини. У народі вважається, що в цей день ангели благословляють родинні стосунки та приносять в дім добробут. Відправлятися в гості. Це гарний час для того, щоб відвідати родичів чи друзів. Також вітається, коли в цей день проводять весільні святкування, оскільки вважається, що ангели благословляють молодят. Відвідати лазню. За народними традиціями на Михайлів день потрібно йти в лазню, щоб очистити тіло і душу від гріхів.

Попри те, що цей день має безліч заборон, традиції свята дозволяють провести його з користю, звертаючись до звичаїв, що зміцнюють родинні зв’язки і дарують мир і спокій в душі.