Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ отримало три тис. скарг на роботу МСЕК

До міністерства охорони здоров’я надійшло понад три тис. скарг на роботу медико-соціальної експертної комісії. Про це у четвер, 10 жовтня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«Ми маємо десь понад три тис. скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо й відразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються, чи ні», – цитує «Укрінформ» Віктора Ляшка.

За словами Віктора Ляшка, скарги надходили і на роботу Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. Одразу після скарг туди відправили перевірку.

«Було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральною обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат усі бачили», – сказав Віктор Ляшко.

Крім того, у МОЗ анонсували реформи у МСЕК. Очікуються зміни, які мають спростити проходження комісії, зробити процес більш прозорим, а також запобігти хабарництву.

«Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обов'язковість використання ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я, – ред.) для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників. Це дозволить зробити процес більш прозорим, і таким, що базується на вже наявних історичних медичних даних», – йдеться у повідомленні МОЗ.

МОЗ планує навіть змінити назву експертизи. Замість МСЕ буде новий процес – оцінювання повсякденного функціонування людини. Також планується, що людині із важким діагнозом не потрібно буде постійно його підтверджувати, адже «критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими».

Міністр охорони здоров’я також закликав людей звертатися на гарячу лінію, у разі виявлення порушень в роботі МСЕК.

Хабарництво у МСЕК

4 жовтня ДБР повідомило, що провело обшук та виявило у помешканні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи майже 6 млн доларів у різній валюті та коштовності. Ще 100 тис. доларів правоохоронці знайшли у її робочому кабінеті, де також були підроблені медичні довідки для ухилянтів із фіктивними діагнозами. Також стало відомо, що її родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Україні та за кордоном та має 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

9 жовтня правоохоронці повідомили про викриття у Рівному злочинної групи, яка організувала масштабну корупційну схему для ухилянтів від мобілізації. Групу створила 56-річна керівниця агентства нерухомості та дві її підлеглі. Вони залучили до співпраці 26 лікарів МСЕК Рівненщини, заробивши на ухилянтах щонайменше 14 млн грн.