Ідеться про «Озера Йозефа», на вул. Гординських, 15а

Касаційний адміністративний суд Верховного суду остаточно визнав законним припис Міністерства культури, що забороняє проведення будь-яких будівельних робіт на вул. Гординських, 15а, оскільки ця територія входить до меж історичного ареалу Львова, а забудовник не погодив будівництво з Мінкультом. Однак станом на кінець 2023 року шестиповерховий житловий комплекс поблизу Піскових озер уже фактично збудований.

Йдеться про будівництво елітного житлового комплексу клубного типу «Озера Йозефа» на вул. Гординських, 15а. Земельна ділянка площею 0,1 га, на якій розташований ЖК, перебуває в приватній власності львів’янина Павла Дупелича. Він купив її разом із майном ще у 2016 році. У 2018 році виконавчий комітет Львівської міської ради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом зі знесенням наявних будівель.

У червні 2021 Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до Львівської обласної державної адміністрації з проханням обстежити будівельний майданчик, за результатами якого Мінкульт видав припис із вимогою припинити земляні і будівельні роботи на об’єкті, оскільки будівництво ведеться в межах історичного ареалу Львова й зони ЮНЕСКО, тому забудовник мав погодити будівництво з міністерством. Павло Дупелич не погодився із приписом та оскаржив його в суді.

У грудні 2022 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив Павлу Дупеличу в задоволенні позову та залишив чинним припис Мінкульту про зупинення будівельних робіт, оскільки суд встановив, що межі історичного ареалу Львова та зони регулювання забудови затверджені рішенням виконкому ЛМР від 9 грудня 2005 року. Згідно з цим рішенням, ділянка на вул. Гординських, 15а входить до історичного ареалу та буферної зони ЮНЕСКО, тому забудовник мав би погодити будівництво з Мінкультом.

Це рішення Павло Дупелич оскаржив у Восьмому апеляційному адміністративному суді. 4 квітня 2023 року суддя зауважив, що у Львові не затверджений історико-архітектурний опорний план, а визначені цією документацією межі та режими використання історичного ареалу не були затверджені Міністерством культури, тому дозвіл від міністерства для початку будівництва не був потрібен.

Однак Мінкульт подав касацію, наполягаючи, що затвердженні рішенням виконкому у 2005 році межі історичного ареалу Львова є належним чинним документом. 6 грудня суд скасував постанову Восьмого апеляційного адмінсуду та залишив рішення Львівського окружного адмінсуду, що визнає припис Мінкульту про зупинення будівельних робіт, чинним. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Павло Дупелич зареєстрований як підприємець близько 15 років тому й займається орендою будівельного устаткування. Йому належить низка будівельних компаній у Львові, зокрема, ПП «Інвест Буд Кепітал», ТзОВ «Будівельні резерви», ТзОВ «Сіті Інвест Буд Груп» та ТОВ «Меркурій-Центр-Груп».

За даними сайту новобудов ЛУН, ЖК «Озера Йозефа» вже фактично збудований. Квартири тут коштують від 105 тис. грн за м2.