Цифровізація стане однією з пунктів реформування ВЛК

У «Резерв+» після оновлення програми додадуть функцію онлайн-направлення на ВЛК. Створювати електронні направлення можна буде з 31 січня, повідомила у вівторок, 28 січня, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, відповідні зміни про цифровізацію направлень на військово-лікарську комісію підтримав 28 січня Кабінет міністрів України. Заступниця міністра зазначила, що наразі у програмі розпочали тестування функції, а вже 31 січня нею можуть скористатися всі користувачі «Резерв+».

«Нагадаю, що спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Але згодом ми розширимо для громадян, які вже мають повістку на ВЛК», – повідомила Катерина Черногоренко.

Черногоренко зазначила, що рішення щодо придатності за результатами ВЛК будуть розглядатися незалежно та анонімно. Вона також додала, що реформа ВЛК не буде обмежуватися цифровізацією – зокрема, Міноборони працює над взаємодією із МОЗ для можливості самостійно обрати медичний заклад для проходження ВЛК у «Резерв+».

Нагадаємо, про роботу над електронними направленнями на ВЛК у Міноборони повідомили ще в серпні 2024 року. Тоді міністерство проводило консультації з МОЗ та розробляло функціонал. На той момент Катерина Черногоренко припускала, що, найімовірніше, в електронному направленні на ВЛК буде QR-код, за яким лікарі зможуть ідентифікувати особу.