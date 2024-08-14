Зміни спрямовані також на підвищення відповідальності командирів

Міноборони впроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військовослужбовців, аби захистити їхні права та встановити чіткі строки розгляду звернень. Тепер час відповіді на рапорт не повинен перевищувати 14 днів, а для деяких термінових питань – двох днів. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 14 серпня.

Як розповіли у відомстві, зміни спрямовані також на підвищення відповідальності командирів. Нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту.

Серед основних нововведень:

чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;

встановлено послідовність погодження рапорту командирами;

обов’язкове обґрунтування в разі непогодження рапорту;

гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше як протягом 48 годин після подання;

рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за його подання не можна притягнути до відповідальності.

«Зараз ми започатковуємо нову систему, яка дозволить навести порядок у цій сфері, встановити чіткі строки, правила та відповідальність за їх порушення. Це дозволить захистити права військовослужбовців та полегшити розгляд важливих питань», – заявила раніше заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.