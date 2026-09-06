Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890

Шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890 (Saab 340 AEW&C) уже виконує бойові завдання в Україні. Про це повідомило Міністерство оборони України.

За даними відомства, перші бойові вильоти літака над Україною відбулися у березні 2026 року.

Там зауважили, що літак ДРЛВ здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів.

Приклади покриття території України літаками ДРЛВ та управління з комплексом EriEye, зокрема Saab 340 (Інфографіка Defense Express)

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Разом із винищувачами F-16, Mirage 2000, які вже використовують українські Повітряні сили, та Gripen, передавання яких Україні очікується з 2027 року, ASC 890 «формує основу сучасної мережево-центричної системи повітряного бою за стандартами НАТО».

Які літаки постачає Україні Коаліції спроможностей повітряних сил (Інфографіка Міноборони)

Нагадаємо, 29 травня 2024 року Міністерство оборони Швеції оголосило про передачу двох літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 у межах 16-го військового пакета допомоги для України. За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, ASC 890 матимуть «значний вплив на українську протиповітряну оборону», оскільки доповнять і підсилять обіцяні партнерами американські винищувачі F-16.

Saab 340 AEW може виявляти різні цілі на дальності в діапазоні 100-400 км, а тривалість безперервного патрулювання може становити до п’яти годин.