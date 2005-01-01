Між пасажирами львівського електротранспорту розіграють 124 місячні абонементи

Щоб виграти безкоштовний абонемент, треба протягом тижня придбати квиток, зісканувавши QR-код у електротранспорті

У Львові розіграють 124 електронні місячні абонементи на проїзд у електротранспорті між пасажирами, які купуватимуть квитки через додаток «Приват24». Про це ZAXID.NET повідомила прес-секретарка «ПриватБанку» у Львівській області Докія Кузьменко.

За її словами, такий подарунок пасажирам зроблять на честь 124-річчя львівського трамвая. Для участі у розіграші потрібно протягом тижня, з 1 до 7 червня, проводити оплату проїзду за QR-кодом в електротранспорті Львова. При цьому кількість куплених квитків не має значення - після придбання одного квитка через «Приват24» пасажир автоматично стає учасником розіграшу. Переможців розіграшу визначать 8 червня методом випадкового вибору.

Нагадаємо, повні електронні проїзні квитки на проїзд у львівському електротранспорті коштують 150 гривень.