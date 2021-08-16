З понеділка, 16 серпня, почали діяти нові правила в’їзду в Молдову. Крім того, у самій країні посилили карантин, пише NewsMaker.

Тепер на кордоні для потрапляння в Молдову необхідно буде надати один з чотирьох документів:

сертифікат про повну вакцинацію;

ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в’їзду в країну;

антиген-тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин;

довідку про те, що ви перехворіли коронавірусом за останні півроку (починаючи з 15 дня після одужання), або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів.

Громадяни, які не матимуть цих документів, повинні провести два тижні в ізоляції. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання і громадян, які приїжджають на лікування.

Водночас ті, хто вже провів сім днів на карантині і не захворів на коронавірус, можуть здати ПЛР-тест або антиген-тест на Covid-19 і, якщо він негативний, то вийти із самоізоляції.

Крім цього, з 16 серпня в аеропорт столиці країни – Кишинева – пускатимуть лише мандрівників. Ті, хто проводжає або зустрічає пасажирів, перебувати в будівлі не зможуть.

Також в Молдові почали діяти нові правила відвідування закритих ресторанів і барів, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, розважальних місць, фітнес-центрів і басейнів. Тепер там дозволено присутність не більше, аніж 50% людей від максимальної місткості приміщення, але не більше 250 осіб. Те саме стосується масових заходів (фестивалів, ярмарків тощо) і урочистих заходів (весіль, вінчань тощо).

Під час вуличних масових заходів необхідно носити маску в разі, якщо неможливо дотримуватися соціальну дистанцію 1 метр.