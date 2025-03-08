У морської свинки очі розташовані з боків, тому вони можуть бачити в досить широкому діапазоні – 300 °

Морські свинки належать до гризунів, для яких головними органами почуттів є слух і нюх, а зір виконує другорядну роль. І хоча він менш розвинений, ніж нюх, у нього є свої особливості, які характерні лише для цих гризунів. «Твій Песик» розповідає, що бачать морські свинки та як сприймають кольори.

Як працює зір морської свинки

У морської свинки очі розташовані з боків, тому вони можуть бачити в досить широкому діапазоні – 300 °, на відміну від людини, у якої кут зору дорівнює 180-200 °. Звірятко в нерухомому стані може спостерігати за рухом навколо себе (попереду, збоку і позаду) і миттєво реагує на небезпеку, що наближається. Ця корисна властивість органу зору допомагає свинкам виживати в дикій природі, знати все, що відбувається навколо і не робити зайвих рухів.

Однак зір морських свинок не відрізняється особливою чіткістю сприйняття, вони бачать наш світ розмитим. Все, що знаходиться вище рівня очей, вони бачать як плями різної освітленості, на їх рівні – помітний чіткий рельєф предметів, а ось зона біля носа тварини є практично сліпою.

Які кольори розрізняють морські свинки

У результаті досліджень вчені довели, що морські свинки мають кольоровий зір, більш розвинений, ніж у собак і кішок. Свинки розрізняють кілька основних кольорів, а саме: зелений, жовтий, синій і червоний.

Ця здатність застосовується ними для визначення їстівності їжі. Наприклад, якщо покласти в клітку лист салату без трав’яного запаху, то свинка знайде його без проблем, орієнтуючись на колір зелені.

Як морські свинки бачать у темряві

У темряві морська свинка також бачить, але значно гірше, ніж вдень. Вночі гризуни менш активні, а ось денне світло для них життєво необхідне.