ОККО облаштує укриття на своїх АЗС для працівників і клієнтів

Мережа ОККО планує до кінця жовтня встановити тимчасові захисні споруди на 120 автозаправних комплексах. На понад 75 АЗК такі конструкції вже є. Про це повідомила компанія. Зазначають, що захисні споруди призначені для працівників і відвідувачів заправок.

Укриття виготовляють із бетону, а вага конструкції може сягати 40 тонн. Стіни завтовшки 30 см посилені потрійним перехресним армуванням і зовнішніми опорами. За даними ОККО, усі споруди сертифіковані та відповідають вимогам безпеки. У компанії додали, що встановлюватимуть їх поетапно та надалі планують збільшити загальну кількість.

ОККО також долучилася до Єдиної системи оперативного оповіщення про загрози, що дозволяє швидко попереджати працівників АЗК про небезпеку, аби вони могли зупинити роботу та перейти в безпечне місце.

Щоб посилити захист заправок від російських атак, компанія також встановлює антидронові сітки, додатковий захист паливороздавальних колонок від FPV-дронів, габіони з піском та бронеплівку на вікнах.

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ОККО облаштовує укриття на своїх АЗС / Фото ОККО

За оцінкою ОККО, від початку повномасштабного вторгнення її втрати через російські атаки перевищили 150 млн доларів. Із 2022 року під удари потрапили понад 80 АЗК мережі та понад 10 нафтобаз – власних і тих, де компанія зберігала пальне. Понад 90% пошкоджених заправок уже відновили роботу.

До слова, 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів №1092, що визначає порядок роботи суб’єктів господарювання в разі оголошення жовтого рівня повітряної загрози. Згідно з документом, бізнес має подбати про належні укриття до 4 грудня 2026 року, інакше не зможе працювати.