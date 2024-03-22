Чоловік загинув на місці

На Буковині 27-річний чоловік загинув під час перекидання мотоблоку. Смертельна пригода сталася в селі Ржавинці. Поліцейські з’ясували, що місцевий житель виїхав на мотоблоці за межі дороги і перекинувся разом з транспортом. Від травм чоловік загинув на місці.

Смертельна ДТП сталася увечері 21 березня на одній з доріг в селі Ржавинці Чернівецького району. Місцеві жителі помітили, що мотоблок перекинувся в кювет. Коли підійшли ближче, то побачили, що транспорт придавив місцевого жителя. На місце аварії викликали поліцію і медиків швидкої допомоги.

Для встановлення всіх причин та обставин ДТП в село Ржавинці приїхали співробітники Заставецького відділення Чернівецького районного управління поліції.

«Попередньо, поліцейські встановили, що ввечері 21 березня 27-річний житель села Ржавинці, керуючи саморобним мотоблоком, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив перекидання транспорту в кювет», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 22 березня.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Медики лише констатували його смерть. За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). проводиться розслідування.