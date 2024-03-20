Позашляховик кілька разів перекинувся

На Тернопільщині у важкій ДТП травмувалися четверо жителів Харкова. Правоохоронці встановили, що водій позашляховика не впорався з керуванням і допустив перекидання авто. Медики забрали його і трьох пасажирів до медзакладу.

Серйозна аварія сталася близько 20:30 19 березня неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади. На дорозі перевернувся позашляховик Toyota RV-4, в якому перебувало четверо людей. На місце ДТП жителі села викликали правоохоронців та медиків швидкої допомоги.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Toyota RV-4 не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 20 березня.

Бригада швидкої допомоги госпіталізувала до хірургічного відділення Лановецької лікарні водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі жителі Харкова. Поліцейські також у водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей).