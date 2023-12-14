В Чернівцях керівник громадської організації з охорони громадського порядку стріляв в чоловіка та його малолітню доньку. Спочатку правопорушник направив стартовий пістолет на людей і натиснув на курок, але постріл не відбувся, тоді він знову вистрілив в повітря. В суді чоловік визнав свою вину і погодився сплатити призначений йому штраф.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що стрільцем виявився керівник Громадського формування з охорони громадського порядку «Громадський контроль» Денис Ш. Інцидент трапився о 21:00 22 травня 2023 року в дворі багатоквартирного будинку. В обвинуваченого разом з потерпілим склалися довгі неприязні відносини. В той вечір Денис Ш. перестрів чоловіка з його донькою біля будинку, при собі мав стартовий пістолет турецького виробництва, що призначений для подачі звукового сигналу.

«Ігноруючи правила поведінки та з мотивів явної неповаги та зневажливого ставлення до громадського порядку, обвинувачений направив вказаний пістолет в сторону малолітньої дівчинки та її батька», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 8 грудня.

Під час усієї події був присутній знайомий обвинуваченого. Він звернувся до Дениса Ш. і нагадав, що він цілиться в дитину також, однак це не вплинуло на чоловіка і він намагався здійснити постріл, проте через технічну несправність він не відбувся. Після цього, не припиняючи свою протиправну поведінку, а продовжуючи грубо порушувати громадський порядок, житель Чернівців здійснив один постріл вгору.

«Внаслідок протиправних дій обвинуваченого у потерпілої неповнолітньої виник хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді розладу адаптації, тобто психічного розладу неврологічного рівня», – йдеться у вироку.

Правоохоронці довели, що таким чином, обвинувачений вчинив хуліганство і грубе порушення громадського порядку, яке супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. В судовому засіданні Денис Ш. свою вину визнав повністю. Чоловік зазначив, що він не помітив дівчинку, оскільки було темно і він був в стані алкогольного сп’яніння. У вчиненому щиро розкаюється. Просив суд не засуджувати його до покарання у вигляді позбавлення волі.

Суддя Шевченківського районного суду Чернівці керівника громадського формування визнав винуватим та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 25500 гривень в дохід держави. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду.