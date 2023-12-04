Загалом за вихідні сталося 7 пожеж

На Буковині стався під час пожежі нещасний випадок. У власному помешканні від вогню загинув чоловік. Загоряння трапилося вранці у неділю, 3 грудня. Вогонь з будинку помітили сусіди і викликали працівників ДСНС.

Пожежа в житловому будинку сталася у селі Шипинці Кіцманської територіальної громади Чернівецького району, повідомляють в прес-службі ДСНС в Чернівецькій області. На «Службу порятунку» зателефонували сусіди і повідомили, що з помешкання, яке стоїть поруч, йде дим і видно вогонь. Також люди розповіли, що всередині може перебувати людина, адже господаря вони ніде не бачили. Рятувальники одразу прибули на виклик.

«Уранці 3 грудня пожежа в житловому будинку забрала життя чоловіка. За попередніми висновками фахівців, загоряння сталося внаслідок короткого замкнення», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 4 грудня.

Вогонь і дим з будівлі помітили сусіди

Тіло чоловіка передали правоохоронцям для проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські факт загибелі людини в пожежі внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).

В неділю, 3 грудня рятувальникам вдалося врятувати життя жінки. Загоряння сталося в селі Ставчани Ставчанської територіальної громади Чернівецького району. Під час пожежі в літній кухні вогнеборці виявили жінку, яку вивели на свіже повітря і передали медикам. Загалом за вихідні в Чернівецькій області сталося 7 пожеж в житлових та господарських будівлях.