Попередня причина пожежі – несправна пічка

На Тернопільщині в пожежі житлового будинку отримала опіки 14-річна дівчина. Родичі підлітки викликали рятувальників та швидку медичну допомогу. Лікарі діагностували в неповнолітньої опіки грудини ІІ ступеня.

Надзвичайна подія трапилась в с. Велика Горянка Лопушнянської громади Кременецького району 28 листопада. Господарі помітили, що приблизно об 11:30 в одній із кімнат їх будинку, де була розташована пічка, розпочалася пожежа. Всередині приміщення перебувала їх 14-річна донька. Неповнолітню встигли швидко вивести з палаючої кімнати, а після того викликали рятувальників.

«Об 11:45 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу будинку. До ліквідації загоряння залучили чергове відділення рятувальників з міста Почаїв та добровільну пожежну команду з села Лопушне. Під час гасіння пожежі дану будівлю врятовано. На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у середу, 29 листопада.

Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала 14-річну дівчинку в Кременецьку опорну лікарню. Працівники ДСНС оглянули пошкоджене приміщення і встановили, що вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку та облицювання стін на площі 15 м кв. Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.