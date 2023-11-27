Площа пожежі склала 15 кв. м

В пожежі житлового будинку загинув 59-річний чоловік. Буковинець в помешканні проживав зі сином. Хлопець вночі проснувся і побачив, що кімната, де спав батько, охоплена вогнем і одразу викликав рятувальників.

Інформація про пожежу в селі Кальнівці Брусницької територіальної громади до «Служби порятунку» надійшла вранці 27 листопада. В ДСНС подзвонив хлопець і повідомив, що горить одна з кімнат його будинку, і, ймовірно, його батько знаходиться всередині. На виклик одразу виїхали рятувальні загони.

«Вогнеборці з міста Вашківці та місцевого пожежно-рятувального підрозділу села Брусниця ліквідували пожежу. Під час гасіння у кімнаті рятувальники виявили 59-річного чоловіка без ознак життя», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 27 листопада.

Також рятувальники встановили, що площа пожежі склала 15 кв. м. Тіло загиблого чоловіка витягнули з пошкодженої вогнем кімнати і передали працівникам поліції. Правоохоронці загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Також за фактом загибелі людини у вогні відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває слідство, яке встановить причину пожежі у житловому будинку.