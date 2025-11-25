Пам’ятник встановили в 1970-х роках

На Буковині у селищі Путила впав пам'ятник радянському солдату. За словами селищного голови Івана Повідаша, скульптура перебувала в аварійному стані, однак він звернувся в поліцію, щоб встановити обставини падіння частини монумента. Правоохоронці зазначили в коментарі ZAXID.NET, що розслідують цю справу.

Про падіння пам’ятника повідомило видання «Молодий буковинець». Монумент був встановлений ще у 1970-х роках і потребував постійного ремонту. Це була бетонна конструкція.

З постаменту злетіли голова та погруддя солдата

«Ситуація з пам’ятником досить складна. З одного боку, частина громадськості вимагає демонтажу радянської символіки. З іншого – об’єкт має статус пам’ятки архітектури місцевого значення», – пояснив селищний голова. Іван Повідаш також зазначив, що питання подальшої долі пам’ятника розглянуть на найближчій сесії селищної ради.

У поліції Буковини в коментарі ZAXID.NET повідомили, що до них звернулися представники Путильської селищної ради щодо падіння пам’ятника. «Факт події внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділення поліції №1 у селищі Путила. Наразі поліцейські проводять всі необхідні дії на встановлення обставин подій, шукають можливих свідків», – розповіла речниця управління поліції Буковини Кароліна Маришева.