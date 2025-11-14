Світлофори переставали працювати під час приготування кави

Кав'ярню в Чернівцях, яку випадково приєднали до джерела безперебійного живлення для світлофорів, перепідключили в загальну мережу електропостачання. Про це в коментарі ZAXID.NET повідомив керівник комунального підприємства МіськШЕП Віталій Деснега.

Раніше під час блекаутів журналісти чернівецького медіа АСС помітили, що як тільки працівниця кіоску на проспекті Незалежності запускала кавовий апарат, то знеструмлювалися світлофори на перехресті. За словами керівника МіськШЕПу, це сталося через плутанину РЕМу з під'єднанням до електричних мереж.

«Бригада РЕМу вже другий раз помилково під'єднала кав'ярню до нашої мережі, тобто до мережі МіськШЕПу, яка безперебійно живить світлофори, щоб вони могли працювати під час знеструмлення. Про це нам повідомили журналісти 12 листопада», – зазначив Віталій Деснега.

Він додав, що вже наступного дня, 13 листопада, фахівці підприємства виконали перепід'єднання. Також на міський РЕМ Чернівців склали офіційне повідомлення щодо цього випадку і направили в Чернівціобленерго.