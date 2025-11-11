65-річний автоінструктор отримав штраф

У Львові патрульні зупинили навчальний автомобіль Toyota Corolla під час уроку з водіння. Виявилося, що автоінструктор, який сидів на пасажирському сидінні, був непристебнутий паском безпеки. У результаті його оштрафували на 510 грн.

Як повідомили у вівторок, 11 листопада, в патрульній поліції Львівщини, інструктор з водіння навчав майбутнього водія, а сам порушував ПДР. Він був не пристебнутий, а як згодом зʼясувалося, ще й скористався «заглушкою», аби не слухати сигналів автомобіля скористатися паском.

«Скільки років працюю інструктором, то звичка, розумієте? Я вибачаюсь, я все зрозумів», – пояснив 65-річний інструктор своє порушення.

На інструктора-порушника склали постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП, розмір штрафу – 510 грн.

Поліцейські наголошують, що під час зіткнення або різкого гальмування тіло людини за інерцією подається вперед із посиленою швидкістю. Пристебнутий ремінь безпеки утримує людину, не даючи їй вилетіти через лобове скло, або травмуватись при ударі об тверді предмети у салоні.