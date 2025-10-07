Чоловіка з вудочкою зупинили за 100 метрів від кордону

Прикордонники Чопського загону викрили 49-річного закарпатця, який замаскувався під рибалку, щоб дістатися Словаччини. За спробу незаконно перетину кордону йому загрожує штраф з конфіскацією рибальського приладдя.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 7 жовтня, рух невідомого зафіксували за допомогою фотопастки. Чоловіка з вудочкою зупинили за 100 метрів від кордону. Він запевняв, що місцевий і шукає водойму, щоб порибалити.

«Згодом правопорушник зізнався, що насправді його метою було непоміченим наблизитися до кордону і пробратися до Словаччини, а звідти – до інших країн Євросоюзу. Він заздалегідь спланував маршрут, придбав вудочку і набір гачків на випадок, якщо його зупинять правоохоронці, і пішки вирушив у напрямку держрубежу, намагаючись не потрапляти нікому на очі», – зазначили в ДПСУ.

Затриманому загрожує до 8500 грн штрафу

Закарпатця доставили у прикордонний підрозділ і притягнуть до відповідальності ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Санкція статті передбачає від 3400 до 8500 грн штрафу або до 15 діб адмінарешту, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.