За переправлення чоловіка Василь Лемак взяв 1 тис. доларів

Виноградівський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Лемака винним у повторному переправленні чоловіків через державний кордон України та призначив йому 7 років та 1 місяць позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 вересня, у лютому 2025 року мешканець села Новоселиця Берегівського району погодився за 1 тис. доларів переправити в Румунію військовозобов’язаного. Він зустрів його у Королеві, повів ґрунтовою стежкою, однак за 200 метрів від ЄС чоловіків затримали прикордонники.

Під час судового засідання Василь Лемак визнав свою вину, а суд врахував, що закарпатець вчинив злочин за кілька місяців після того, як його вже затримували за переправлення ухилянтів.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Антон Кашуба визнав Василя Лемака винним у повторному переправленні чоловіків через державний кордон України та призначив йому 7 років та 1 місяць позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.