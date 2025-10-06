Військовий за 5 тис. доларів погодився переправити чоловіка до Словаччини

Мукачівський міськрайонний суд визнав старшого солдата Олександра Ц. винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України та призначив йому 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 вересня, у серпні 2024 року Олександр Ц. за 5 тис. доларів організував переправлення військовозобов’язаного до Словаччини. Ухилянта в Мукачеві зустріло таксі й відвезло до готелю «Нічна Фея», що в селі Кам’янське Берегівського району. Звідти військовий на Škoda Octavia поїхав з ухилянтом у Малі Селменці Ужгородського району, де розташований пункт перетину українсько-словацького кордону, однак їх затримали правоохоронці.

Під час судового засідання Олександр Ц. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Владислав Сідун визнав його винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України та призначив йому 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 3 роки умовного. Засуджений має сплатити 4,7 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.