Пункт пропуску у Красноїльську, який хотів перетнути ухилянт

Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав винним громадянина Румунії Корнеліу-Міхаіла Реуцу у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Обвинувачений сплатить 102 тис. грн. Суд конфіскував його автомобіль Volkswagen на користь держави. Крім цього, 80 тис. грн із застави Корнеліу-Міхаіла Реуцу перерахував на користь ЗСУ.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений є уродженцем румунського міста Радивці. На початку лютого 2024 року він домовився з чоловіком, якого поки не встановило слідство, про допомогу у переправленні військовозобов'язаного в Румунію. Клієнта чоловіки знайшли через тікток. Про вартість перетину кордону у вироку інформації немає.

Корнеліу-Міхаіл Реуцу надав українцеві румунський паспорт, з яким той мав цьогоріч 6 лютого виїхати за кордон. Обвинувачений зустрівся з ухилянтом на автовокзалі у Чернівцях та відвіз його до пункту пропуску в Красноїльську. Українець показав прикордонникам румунський паспорт, на ім'я Георга-Габріеля Градінаріу, але ті помітили невідповідність особи.

Під час судових засідань обвинувачений розкаявся та просив суд суворо його не карати. Корнеліу-Міхаіл Реуцу та його адвокат вирішили перерахувати 80 тис. грн застави, яку внесли за обвинуваченого, на підтримку ЗСУ.

Суддя Василь Бужора визнав винним Корнеліу-Міхаіла Реуцу у незаконному переправлені людини через держкордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та призначив йому 102 тис. грн штрафу. Крім цього, суд конфіскував автомобіль обвинуваченого марки Volkswagen на користь держави. Вирок можна оскаржити в Чернівецькому апеляційному суді.