Аварію скоїв 61-річний буковинець з сусіднього села

На Буковині в аварії загинув 61-річний чоловік. Водій легкового автомобіля наїхав на пішохода, коли той йшов узбіччям біля села Васловівці Заставнівського району. Очевидці ДТП викликали на місце поліцейських та бригаду швидкої медичної допомоги, однак людину врятувати не вдалося.

Аварія сталася увечері 19 грудня в адміністративних межах села Васловівці. На спецлінію «102» надійшло повідомлення від очевидців про те, що трапилася ДТП з потерпілим.

«Для встановлення обставин аварії на місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту й слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річний чернівчанин, керуючи автомобілем ВАЗ-21114, допустив наїзд на пішохода», – повідомили в поліції Буковини в середу, 20 грудня.

Медики швидкої допомоги лише констатували смерть чоловіка. Поліцейські встановили, що в аварії загинув 61-річний житель села Шубранець. Тіло буковинця направили для проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2. ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Правоохоронці з’ясовують обставини аварії. У водія взяли зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння.