Будівлю відремонтують за 16 млн грн

У Красноїльській громаді на Буковині капітально відремонтують санаторій, а потім переселять туди підопічних з Попаснянського психоневрологічного інтернату. Йдеться про будівлю колишнього обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ». Про це повідомили в Чернівецькій обласній раді. Санаторій передали в оренду Попаснянському психоневрологічному інтернату у 2025 році.

Наразі санаторій та будівлі поруч законсервовані. Споруда потребує капітального оновлення. Окрім того, під час робіт деякі частини санаторію перебудують і адаптують для маломобільних людей.

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Наразі планують замовити проєктно-кошторисну документацію капітального ремонту. Її орієнтовна вартість – 150 тис. грн. Замовник – комунальна установа «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги», на балансі якої перебуває санаторій.

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Вартість ремонту становитиме 16 млн грн. Гроші виділять з державного та обласного бюджетів. Проєкт передбачає облаштування житлових і службових кімнат, кухні, санвузлів та інших необхідних приміщень. Перший поверх будівлі адаптують для потреб людей з інвалідністю. Поки триває підготовка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи, інтернат залучає гроші меценатів й закуповує необхідне обладнання та устаткування для проживання підопічних.

До кінця вересня в Чернівецькій обласній раді очікують на експертний звіт, який дозволить завершити проєкт і перейти до ремонтних робіт. Далі департамент соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації оголосить тендер на проведення капітального ремонту. Самі роботи мають провести у 2027 році.