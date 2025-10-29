Для переселенців мали збудувати три нові будинки

У Чернівцях зупинили будівництво трьох багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Житло будували за грантові гроші – 10,5 млн євро, які надала Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) з Європейського Союзу. Міська влада виділила земельну ділянку на вул. Богдана Лепкого.

Чернівецька міська рада розірвала договір з підрядником. Про це повідомив департамент інфраструктури Чернівецької міськради у відповіді на інформаційний запит медіа «АСС». Згідно з проєктом, мали побудувати дев’ять секцій у трьох нових багатоквартирних будинках. Будівництво мало завершитися у 2024 році, однак лише розпочалося у вересні 2024-го. Цю інформацію також підтвердили ZAXID.NET в пресслужбі Чернівецької міської ради.

Також у всіх будинках передбачили виконання внутрішнього оздоблення та меблювання квартир, благоустрій території з улаштуванням проїздів, тротуарів, автостоянок, дитячих та спортивних майданчиків. Для опалення будинків мали збудувати модульну котельню на біопаливі потужністю 1000 кВт.

За інформацією міськради, головною причиною зриву будівництва стала фінансова неспроможність підрядника. У компанії не вистачило власних обігових коштів для безперервної роботи, а також достатньої кількості персоналу. Це призвело до значних затримок термінів, тож договір довелося розірвати.

У департаменті інфраструктури Чернівецької міськради повідомили, що зараз йде етап узгодження технічного завдання та тендерної документації з міжнародними консультантами та представниками НЕФКО. Після цього оголосять новий тендер на добудову. Однак наразі невідомо, коли саме відновиться будівництво.