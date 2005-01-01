На Чернігівщині військовослужбовець вчинив самогубство

У вівторок, 19 червня, стало відомо, що військовослужбовець оперативного командування «Північ» під час бригадних навчань вкоротив собі віку.

Про це повідомила офіційна спільнота командування у Facebook.

«Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одній палатці, чоловік прибув у табір ввечері і поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4 ранку. За фактом трагічної події проводиться розслідування, про результати якого командування частини повідомить додатково. Рідним і близьким померлого висловлюємо щирі співчуття», - повідомляє прес-служба командування.

Військовослужбовці просять учасників збору звертати увагу на психологічний стан товаришів і повідомляти командирам підрозділів про всі прояви тривожної чи нестандартної поведінки.