На Запоріжжі втік військовополонений росіянин

На Дніпропетровщині затримали 21-річного російського військовополоненого, який утік з-під варти в Запорізькій області. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.

У понеділок, 12 жовтня, Губиниська селищна територіальна громада на Дніпропетровщині о 14:40 опублікувала на своїй фейсбук-сторінці оголошення про розшук 21-річного росіянина. У ньому зазначалося, що Міхаіл Лєбєдкін, родом зі Свердловської області Росії, утік із полону. Військовополонений утримувався в Запорізькій області, однак міг перебувати в Самарівському районі Дніпропетровщини.

Цього ж дня о 19:52 «Суспільне» з посиланням на правоохоронців повідомило, що росіянина затримали в селі Піщанка на Дніпропетровщині.

Зауважимо, що 31 грудня 2025 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за час повномасштабного вторгнення до українського полону потрапили понад 10 тис. військових російської армії. У липні 2026 року Коордштаб повідомляв про 20 окупантів, які потрапили у полон вдруге – після обміну військовополоненими.

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До слова, 6 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за перші вісім місяців 2026 року в український полон потрапило на 858 російських військовослужбовців більше, ніж українських військових – у російський полон.