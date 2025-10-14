Українські бійці зірвали спробу російського штурму

У понеділок, 13 жовтня, на Добропіллі (Донецька область, Очеретинський напрямок) росіяни намагалися штурмувати позиції українських бійців. Внаслідок спроби окупанти втратили майже 80 піхотинців. Про це повідомили у 1 корпусі «Азов» Нацгвардії України.

Як повідомили українські військові, окупанти спробували їх атакувати у напрямку міста Мирноград та села Разіне. Таким чином росіяни намагалися захопити село Шахове. Під час спробу наступу вони задіяли 16 одиниць важкої бронетехніки. «Азовцям» вдалося знищити дев’ять бойових машин піхоти, чотири броньовані транспортери, три танки та три мотоцикли.

Українські бійці зауважують, що росіяни використовують однакову тактику штурму. Спочатку їдуть російські мотоциклісти, за якими рухається броньована техніка з піхотою на борту. Росіяни, застосовуючи РЕБи для протидії дронам, намагалися завезти в населені пункти піхотинців, які після десантування мали закріпитися й згодом почати проводити наступальні дії.

«Завдяки завчасному мінуванню та скоординованим діям підрозділів Сил оборони України — передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних сил, підрозділів Національної гвардії та екіпажів Сил безпілотних систем – плани ворога були зірвані», – наголосили українські бійці.



Підтверджено, що внаслідок невдалого штурму росіяни втратили 78 піхотинців.

Нагадаємо, 10 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що за час Добропільського контрнаступу Сили оборони звільнили 180,8 км² території Донеччини, 212,9 км² – зачистили від диверсантів.

