На Донбасі бойовики обстріляли контрольний пункт пропуску «Мар’їнка»

По пункту попуску було відкрито прицільний вогонь з автоматів та кулеметів.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:052330

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Бойовики обстріляли контрольний пункт пропуску «Мар’їнка», що розташований на лінії розмежування в районі проведення ООС. Про це 4 листопада повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

У повідомленні уточняється, що до закінчення роботи пункту пропуску, зі сторони тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка, що неподалік Донецька, було відкрито прицільний вогонь з автоматів та кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. У ДПСУ заспокоїли, що під час обстрілу в зоні ураження цивільних осіб не було, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а військовослужбовці забезпечили належний рівень безпеки.

Загалом же за минулу добу російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики 2 рази застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

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