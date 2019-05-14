На Донбасі загинув український військовий, двох поранено

СуспільствоАндрій Стець, 14 травня2110

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На Донбасі загинув український військовий, двох поранено
фото ілюстративне
Бойовики здійснили п'ять обстрілів

У вівторок, 14 травня, впродовж дня російські бойовики на Донбасі зробили п'ять обстрілів, в результаті яких один український військовий загинув і двоє отримали поранення. Про це повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Протягом дня бойовики застосовували заборонене озброєння - міномети калібру 82 і 120 мм, а також артилерійські системи калібру 122 мм, а також стріляли з гранатометів різних система, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Шуми, Майорськ і Новозванівка.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що 8 травня бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі.

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