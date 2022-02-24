На автомобільних дорогах області перевірятимуть документи

В зв’язку із запровадженням надзвичайного стану на всій території України, служба автомобільних доріг у Хмельницькій області встановила блокпости на дорогах, які перетинають кордони між сусідніми із Хмельниччиною областями – з Рівненською, Житомирською, Вінницькою.

«Просимо зберігати спокій, не панікувати, вірити лише офіційним новинам із ресурсів МОУ, ЗСУ, МНС, Офісу Президента України. Тим, хто перебуває у дорозі – бути готовим до перевірки документів. По можливості – залишайтеся вдома, тримайте напоготові зібрані індивідуальні тривожні набори: документи, гроші, продукти харчування тривалого зберігання, натільна білизна, засоби гігієни, столові набори посуду, рушник, ліхтарик та запасні елементи живлення, аптечка першої допомоги, блокнот, ручка», – повідомили у служби автомобільних доріг в Хмельницькій області.

Дорожня інфраструктура працює в звичному режимі.

Сьогодні, 24 лютого, на Хмельниччині прозвучала повітряна сирена. В ДСНС України повідомили, що внаслідок артобстрілу сталось загорання складу паливно-мастильних матеріалів у військовій частині в Старокостянтинові, також відбулось влучання у злітну смугу військового аеродрому у Старокостянтинові.

Близько 5 ранку 24 лютого державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.